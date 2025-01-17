Apple отключила важнейшую ИИ-функцию в iOS 18.3

Apple временно отключила функцию отображения сводок уведомлений для новостных и развлекательных приложений в рамках iOS 18.3 developer beta. Функция, использующая алгоритмы Apple Intelligence, подверглась критике после того, как система некорректно выдавала краткое содержание новостей, опубликованных различными изданиями. Согласно 9to5Mac, Apple планирует вернуть эту функцию в будущем обновлении, продолжая работать над улучшением её корректности. Более того, в новой бета-версии iOS 18.3 Apple добавит предупреждение о том, что функция находится в стадии тестирования и может отображать ошибки. Кроме того, Apple позволит отключать сводки уведомлений для отдельных приложений прямо с экрана блокировки или Центра уведомлений.

Для этого пользователи смогут провести по уведомлению, нажать «Опции», а затем выбрать «Отключить сводки». Более того, компания Apple добавит курсивное выделение текста на экране блокировки, чтобы различать сводки уведомлений и стандартные уведомления. Стоит напомнить, что в прошлом месяце BBC подвергла Apple критике за некорректное формирование краткого содержания новостей в уведомлениях. В одном из случаев система неверно интерпретировала новость про компанию UnitedHealth, сообщив пользователям информацию, которую искусственный интеллект просто выдумал и неправильно интерпретировал. И хотя функция на самом деле достаточно полезная, над её реализацией явно нужно будет ещё поработать.