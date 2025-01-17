Apple отключила важнейшую ИИ-функцию в iOS 18.3

Apple временно отключила функцию отображения сводок уведомлений для новостных и развлекательных приложений в рамках iOS 18.3 developer beta. Функция, использующая алгоритмы Apple Intelligence, подверглась критике после того, как система некорректно выдавала краткое содержание новостей, опубликованных различными изданиями. Согласно 9to5Mac, Apple планирует вернуть эту функцию в будущем обновлении, продолжая работать над улучшением её корректности. Более того, в новой бета-версии iOS 18.3 Apple добавит предупреждение о том, что функция находится в стадии тестирования и может отображать ошибки. Кроме того, Apple позволит отключать сводки уведомлений для отдельных приложений прямо с экрана блокировки или Центра уведомлений.

Для этого пользователи смогут провести по уведомлению, нажать «Опции», а затем выбрать «Отключить сводки». Более того, компания Apple добавит курсивное выделение текста на экране блокировки, чтобы различать сводки уведомлений и стандартные уведомления. Стоит напомнить, что в прошлом месяце BBC подвергла Apple критике за некорректное формирование краткого содержания новостей в уведомлениях. В одном из случаев система неверно интерпретировала новость про компанию UnitedHealth, сообщив пользователям информацию, которую искусственный интеллект просто выдумал и неправильно интерпретировал. И хотя функция на самом деле достаточно полезная, над её реализацией явно нужно будет ещё поработать.
Инсайдер раскрыл дату выхода Xiaomi 15 Ultra …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 15 Ultra будет представ…
Samsung Galaxy A26 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Официально: Vivo S20 получит батарею на 6500 мАч…
Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфонах Vivo S20 и Vivo S20 Pro, которые еще не были предст…
Xiaomi 15 Bright Silver Edition оценен в 660 долларов …
Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 15, которая получила названи…
Флагман iQOO 13 показали на первых фото …
Информатор WHYLAB поделился первыми фотографиями флагманском смартфона iQOO 13, официальный релиз которог…
iQOO 13 оценили в России в 100 тысяч рублей …
Компания iQOO представила в России смартфон iQOO 13, цена которого составила 100 тысяч рублей за конфигур…
Представлен флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra…
Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z70 Ultra, которая оценена на д…
Баг в прошивке iPhone 16 приводит к быстрой разрядке батареи…
Прошел почти месяц с момента релиза линейки смартфонов iPhone 16 на полках магазинов, и устройства в цело…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor