Apple отложила функцию Universal Control на 2022 год

Еще на WWDC Apple продемонстрировала функцию под названием Universal Control, которая позволит пользователям управлять несколькими компьютерами Mac и iPad с помощью одной мыши и клавиатуры или трекпада. Когда в октябре компания выпустила macOS Monterey, Apple заявила, что эта функция и SharePlay появятся на Mac позже осенью. Хотя SharePlay теперь доступна на Mac, вам придется немного подождать до появления Universal Control. Apple незаметно обновила свой веб-сайт, заявив, что Universal Control не будет доступна до весны 2022 года. Задержка, обнаруженная изданием 9to5 Mac, может разочаровать тех, кто надеялся на более плавное соединение между своими устройствами в ближайшем будущем. Тем не менее, вместо выпуска потенциально нерабочей версии софта лучше убедиться, что функция работает правильно — и именно этим в компании сейчас и занимаются.

Когда придёт время, эта функция будет доступна на MacBook и Macbook Pro (2016 года и новее), Mac Pro 2019 года, MacBook Air (2018 года и новее), iMac (2017 года и новее) и 27-дюймовом iMac 5K Retina. Что касается поддерживаемых планшетов, вы сможете использовать новейшей разработкой компании на iPad Pro, iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее) с Universal Control. Для этого вам нужно будет войти в iCloud с одним и тем же Apple ID на всех устройствах. Вы можете подключить их через USB или использовать Universal Control по беспроводной сети, но пока что это лишь обещания.