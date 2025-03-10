Apple отложила запуск умного дисплея на 2026 год

На прошлой неделе компания Apple отложила крупное обновление голосового помощника Siri с поддержкой ИИ, и, похоже, вместе с ним задержится и долгожданный умный дисплей производителя. По данным издания Bloomberg, Apple перенесла выпуск устройства, так как оно, по крайней мере частично, зависит от новых возможностей Siri, которые задерживаются. Уже несколько месяцев ходят слухи, что Apple готовит к выпуску устройство, которое станет умным центром управления домом с дисплеем — аналогично тому, что уже давно предлагают конкуренты компании вроде Amazon и Google. Ожидалось, что гаджет станет первым хабом Apple для умного дома с поддержкой Apple Intelligence. Также предполагалось, что он будет работать на tvOS, поддерживать встроенные приложения Apple, а также, по последним утечкам, интеграцию с «Сообщениями» от Apple.

Но на прошлой неделе Apple заявила, что обновлённая Siri требует больше времени, чем планировалось, и её релиз состоится в следующем году. Это может означать, что она не появится в iOS 18, как ожидалось ранее. Текущая версия Apple Intelligence пока не предлагает возможностей для умного дома, поэтому выпуск смарт-дисплея, сильно завязанного на обновлении Siri, сейчас выглядел бы нелогично. Конкуренты Apple при этом не теряют времени. Amazon недавно анонсировала новую версию — Alexa Plus, которая появится на умных дисплеях серии Echo Show, включая свежий Echo Show 21. Google ещё в декабре начал внедрение своего ИИ Gemini, но пока только для некоторых колонок Nest.