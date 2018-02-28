Apple патентует ноутбук с двумя экранами и без физической клавиатуры

В сети появилась информация о новом патенте компании Apple, который представляет собой ноутбук, лишенный физической клавиатуры. На месте этой самой клавиатуры у запатентованного устройства имеется OLED-панель. На дополнительном экране могут появляться различные элементы, вроде виртуальной клавиатуры, блокнота для записей и эскизов посредством стилуса. В остальных случаях второй экран может работать просто как большой тачпад. Отметим, что ноутбуки MacBook Pro 2016 получили сенсорную панель Touch Bar, расположенную над клавиатурой. Однако рассчитывать на выпуск MacBook Pro без физической клавиатуры мы бы все же не стали. Например, похожий на описываемое устройство Acer Iconia так и не стал хитом продаж.