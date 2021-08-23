Apple планирует продать 60 миллионов планшетов в 2021 году

Свежий отчет показал, что Apple планирует отгрузить около 60 миллионов единиц своих планшетных компьютеров в этом году. Это действительно внушительный объём, так как конкуренты не продают даже половины этого объёма. Стоит отметить, что данная информация поступила через год после того, как поставки iPad компании начали расти после пандемии коронавируса. Согласно отчету издания DigiTimes, ожидается, что гигант из Купертино поставит 60 миллионов единиц iPad в 2021 году. Нужно понимать, что инсайдеры опубликовали информацию о слитых планах компании ровно тогда, когда компания готовится к запуску своего 9-го поколения iPad в следующем месяце. Впрочем, это весьма ожидаемое развитие событий, так как производитель уже в прошлом году смог повысить уровень продаж на 79% по сравнению с предыдущим годом, а это очень даже хороший показатель.

Ожидается, что грядущее девятое поколение iPad с небольшими изменениями по сравнению с восьмым появится в следующем месяце. Интересно, что часть из 60 миллионов планшетов Apple, поставленных в этом году, включает iPad mini 2021 года, который, по всей видимости, поступит с одним из самых значительных изменений дизайна в серии с момента ее первого запуска. Сообщается, что новый iPad mini может иметь дизайн, аналогичный iPad Pro, с более тонкими рамками и задней панелью из матового алюминия. Кроме того, ожидается, что Touch ID будет интегрирован в кнопку питания. Впрочем, пока что это только слухи — официального анонса не было.