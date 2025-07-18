Apple подала в суд на инсайдера за слив iOS

Apple подала в суд на известного инсайдера Джона Проссера, обвинив его в незаконном получении коммерческой тайны, связанной с iOS 26. Согласно иску, Проссер якобы поручил другому человеку, Майклу Рамаччотти, тайно получить доступ к iPhone разработчика, принадлежащему Итану Липнику, сотруднику Apple, работавшему над новой версией системы. По версии Apple, Проссер предложил Рамаччотти деньги или будущую работу в обмен на доступ к служебному устройству Липника. Тот, предположительно, узнал пароль от iPhone, воспользовался функцией отслеживания геолокации, чтобы выяснить, когда Липник будет отсутствовать дома, и затем получил доступ к устройству с неанонсированной версией iOS. Сообщается, что Рамаччотти показал интерфейс системы Проссеру по видеосвязи, которую Проссер записал, показал другим людям и на её основе создал рендеры будущих изменений.

Как утверждает Apple, информация о произошедшем поступила в апреле от анонимного источника, который заявил, что видел видеозапись звонка и узнал интерьер квартиры Липника. В распоряжении компании также оказалась голосовая запись, в которой Рамаччотти извиняется перед Липником и говорит, что вся идея исходила от Проссера. Эту запись Липник передал в Apple. Самого Липника уволили за нарушение внутренней политики безопасности. Проссер, в свою очередь, в течение нескольких месяцев выкладывал видео на своих каналах Front Page Tech и Genius Bar Podcast, раскрывая детали новой версии iOS, которая на тот момент ещё считалась iOS 19.
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