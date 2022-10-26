Apple подтвердила iPhone 15 с USB Type-C

Случилось, вероятно, феноменальное событие — компания Apple официально заявила, что согласилась на переход на USB Type-C в обозримом будущем. Дело в том, что компания Apple годами использовала свой собственный порт Lightning, обладает безумным преимуществом над конкурентами, так как каждый производитель периферии или аксессуаров должен был лицензировать использование данного порта у компании. За счёт этого Apple зарабатывала внушительные деньги, плюс нужно понимать, что когда смартфон отправляется в продажу с Lightning, а iPhone один из самых продаваемых смартфонов в мире, то пользователь не может использовать свои кабели или аксессуары от других смартфонов — ему необходимо брать что-то с Lightning. Это убивало конкуренцию и усложняло жизнь пользователям.

Соответственно, правительство Европейского Союза приняло новый закон, в соответствии с которым все смартфон, которые будут продаваться в ЕС начиная с 2024 года, должны иметь порт USB Type-C. Никакие другие порты использовать нельзя, что, конечно, упростит многим производителям производство — есть только один стандарт и его нужно использовать. А так как iPhone больше не может использовать фирменный порт, компания приняла решение отказаться от него и перейти на USB Type-C. Вероятно, уже следующий iPhone будет иметь порт USB Type-C, но тогда не совсем понятно, почему стоит покупать текущее поколение смартфонов, ведь у него этого порта нет и через год iPhone 14 превратится в тыкву.