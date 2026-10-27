Apple подтвердила проблему с экраном в iPhone Duo

Владельцы iPhone Duo в последние три для очень активно жалуются на трещины и повреждения дисплея, а также появление яркой линии, которая тянется от центра экрана к правому краю. В заявлениях для СМИ компания Apple официально сообщила, что знает о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей некоторых экземпляров iPhone Duo, и владельцам таких устройств Apple рекомендует обратиться в службу поддержки AppleCare для замены смартфона. «Первые пользователи iPhone Duo крайне положительно отзываются об устройстве. Мы также наблюдаем впечатляющие результаты работы разработчиков, которые быстро обновляют свои приложения, чтобы использовать преимущества уникального форм-фактора смартфона. Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей небольшого количества устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с экраном iPhone Duo, им следует обратиться в службу поддержки для замены устройства».

По словам представителя компании, большинство смартфонов не подвержены этой неисправности, при этом на устройствах с дефектом проблемы проявляются довольно быстро. Стоит напомнить, что вскоре после начала продаж владельцы iPhone Duo начали сообщать о похожих случаях. По их словам, шарнир становился туже, а при раскрытии смартфона на экране появлялись трещины и характерные яркие линии. Один из пользователей из Австралии рассказал, что в магазине Apple ему заменили неисправное устройство прямо на месте, но всё же ситуация неприятная.