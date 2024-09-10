Apple похвасталась мощностью новых чипов, но никто этого не понял

Вчера в рамках презентации компании Apple руководство гиганта из Купертино рассказало о новых возможностях свежих мобильных процессоров A18 и A18 Pro, которые будут радовать потенциальных покупателей в обозримом будущем. Например, проскользнула фраза о том, что новая графическая подсистема в свежих мобильных процессорах предоставляет трассировку лучей, которая работает в два раза быстрее. Это вызвало массу вопросов у технических специалистов, потому что скорость трассировки лучей на самом деле мало кого волнует. Здесь стоит отметить, что трассировка лучей позволяет генерировать отражения и тени в режиме реального времени, но на самом деле это настолько быстрый процесс, что заметить его невооруженным глазом не выйдет при всём желании.

Возможно, при формировании слайдов для презентации представители компании Apple очень хотели сообщить об улучшении графической системы, но так и не придумали существенных преимуществ по сравнению с предыдущим поколением. Из-за этого пришлось использовать достаточно странную формулировку о том, что трассировка лучей теперь работает в два раза быстрее. При этом игр, которые на данной платформе поддерживают работу трассировки лучей настолько мало, что заметить хотя бы какие-то преимущества от апгрейда системы на кристалле будет очень проблематично. Но приятно, что производитель работает в данном направлении, улучшая графическую подсистему своих флагманов. Теперь осталось только систему охлаждения прокачать.
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