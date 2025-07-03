Xiaomi не спешит с релизом процессора XRING 02

Согласно последней информации от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi не спешит с запуском процессора XRING 02, поскольку для его внедрения в автомобили требуется пройти множество проверок и сертификаций. Всё дело в том, что этот чип должен управлять рядом ключевых функций машины — возможно, включая системы диагностики и мониторинга. В отличие от мобильных устройств, ошибка в вычислениях или аппаратный сбой в автомобиле могут повлечь за собой реальные угрозы для жизни, поэтому уровень ответственности и контроль здесь на порядок выше. Если случится авария, причиной которой окажется сбой в работе чипа, Xiaomi столкнётся не только с техническими, но и с репутационными последствиями, способными нанести колоссальный ущерб.

Именно поэтому к тестам XRING 02 подходят крайне осторожно, особенно в транспортной сфере. Кроме того, даже если Xiaomi ускорит разработку, многие детали о XRING 02 всё ещё неизвестны. Например, стоит помнить, что у компании нет доступа к продвинутым EDA-инструментам для проектирования микросхем. Это ограничение существенно сужает технологические возможности, не позволяя бренду использовать новейшие решения и вынуждая полагаться, скорее всего, на второе поколение 3нм техпроцесса TSMC. Это, в свою очередь, только увеличивает технологическое отставание от глобальных конкурентов. С другой стороны, в рамках автомобилей технологический процесс не настолько важен, как в сегменте смартфонов или планшетов.