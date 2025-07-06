Honor Magic V Flip 2 получит ёмкую батарею

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Honor Magic V Flip 2, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие фирменного дизайна с «отзеркаленной» задней панелью с камерой в правом углу, 6,8-дюймового внутреннего LTPO-дисплея с разрешением Full HD+, 4-дюймового внешнего экрана, тыльной камеры с главным модулем на базе датчика оптического формата 1/1,5 дюйма, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или 8s Gen 4, батареи ёмкостью около 5500 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 66 Вт (как у предшественника) или 80 Вт. Таким образом, новинка получит несколько небольших улучшений относительно прошлого поколения.