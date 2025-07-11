Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение

С технической точки зрения никаких отличий от обычного Razr 60 не ожидается. Это по-прежнему смартфон с гибким 6,9-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080×2640 точек, частотой обновления 120 Гц и дополнительным 3,6-дюймовым внешним экраном. Внутри — чип MediaTek Dimensity 7400X, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной, основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельный ультраширик, фронтальная камера на 32 Мп. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Сам смартфон будет выполнен в «ледяном» голубом цвете, что идеально сочетается с его общей эстетикой. Это вариант для тех, кто хочет раскладушку не только с хорошими характеристиками, но и с ярким акцентом на стиль.