Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение

Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эффектным, компания уже готовит решение — специальную версию смартфона, созданную в сотрудничестве с брендом Swarovski. Как несложно догадаться, оформление будет буквально сияющим — корпус украсят кристаллы, придающие устройству особый блеск и гламурный вид. Инсайдерские изображения, появившиеся сегодня в сети, подтверждают существование этого издания. Любопытно, что «кристаллическое» оформление получит именно стандартная версия Razr 60, а не флагманская модель Razr 60 Ultra. Хотя, возможно, и она в будущем получит подобное исполнение — в сегодняшней утечке об этом ничего не говорится.

С технической точки зрения никаких отличий от обычного Razr 60 не ожидается. Это по-прежнему смартфон с гибким 6,9-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080×2640 точек, частотой обновления 120 Гц и дополнительным 3,6-дюймовым внешним экраном. Внутри — чип MediaTek Dimensity 7400X, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной, основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельный ультраширик, фронтальная камера на 32 Мп. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Сам смартфон будет выполнен в «ледяном» голубом цвете, что идеально сочетается с его общей эстетикой. Это вариант для тех, кто хочет раскладушку не только с хорошими характеристиками, но и с ярким акцентом на стиль.
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