Складной смартфон Vivo X Fold5 оценили в 975 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold5, которая может похвастаться толщиной в сложенном состоянии 9,2 мм, а в разложенном – 4,3 мм. Новинка также получила 8,03-дюймовый AMOLED 8T LTPO-экран с разрешением 2480:2200 точек, кадровой частотой 120 Гц и локальной пиковой яркостью 4500 нит, 6,53-дюймовым внешним AMOLED LTPO-дисплеем с разрешением 2748:1172 точки и защитным стеклом Armor Glass, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IPX8, IPX9, IPX9+ и IP5X, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 50 Мп (15-мм сверхширик) и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом), две 20-Мп селфи-камеры, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 40-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, а также совместимостью с Apple Watch. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 975 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.