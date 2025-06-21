Смартфон OPPO A5x оценили в 10 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу бюджетный смартфон OPPO A5x, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинка также оснащается 11-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 с тактовой частотой до 2,1 ГГц, 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и влаги (IP65), фирменным армированным стеклом 360° Armor Body, рамой из металлического сплава, 32-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и модемом 5G. Цена смартфона составляет 10 тысяч рублей.

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