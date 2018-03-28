Apple показала новый iPad

Компания Apple показала свой новый планшетный компьютер iPad, который предназначен для школьников и позиционируется как доступное решение. Однако, стоимость планшета составляет 299 долларов, на территории России ценник уже установлен на уровне 24990 рублей. Назвать этот планшет доступным, да еще и для школьников, совсем не могу — устройство с достаточно простой начинкой, если сравнивать с гаджетами той же компании, который продают за такие деньги не очень привлекает внимание. Плюс к этому, продукт продают с рекомендацией приобретения стилуса дополнительно, за 49 долларов. Выглядит это как внушение, что без планшета и стилуса учиться ребенку будет очень некомфортно, а значит нужно покупать. Действует это в США вполне отлично — родители уже побежали в магазины за новыми планшетами для изучения истории и биологии.