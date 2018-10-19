Apple покажет новые ноутбуки

Компания Apple официально пригласила всех своих лояльных журналистов на мероприятие, которое состоится 30 октября. Яблочный производитель планирует показать какие-то новые технологии, которые могут заинтересовать обычных пользователей. Точного перечня новых устройств пока что нет, но нам точно покажут какие-то новые компьютеры. Дело в том, что iPhone новый уже показали, тоже самое с часами, а ноутбуки серии Pro были анонсированы еще весной, их тоже нет смысла пока что обновлять. Это значит, что нам покажут новые доступные решения и новый планшетный компьютер. Есть еще надежда на обновление Mac mini, который не обновляли уже очень много лет, но пока что это лишь мечты. Благо, до презентации осталось совсем немного времени и уже скоро мы сможем посмотреть не очередные новинки этого производителя.