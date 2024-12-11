Apple получила 40% всей прибыли на рынке умных часов

Аналитики рынка сообщили, что умные носимые устройства (фитнес-браслеты, базовые и продвинутые умные часы) показали скромный рост на 3% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего было отгружено 52,9 миллиона устройств, но на деле ситуация довольно сложная. Например, фитнес-браслеты показали самый заметный рост, поднявшись на 7% до 10,4 миллиона отгруженных устройств за отчётный период. Стоит сказать, что этот сегмент рынка находился в упадке с третьего квартала 2020 года, и это первый квартал, когда был зафиксирован положительный рост. По мнению аналитиков Canalys, такая динамика связана с высоким спросом на развивающихся рынках, где покупатели впервые обращают внимание на продвинутые возможности недорогих фитнес-браслетов.

Кроме того, компания Xiaomi продолжает укреплять свои позиции на рынке, догнав Apple — обе компании отгрузили по 8,5 млн устройств, что примерно равно 16,1% рыночной доли для каждой из компаний. Однако финансовые результаты Apple и Xiaomi очень сильно отличаются. Apple захватила 40% от общей стоимости рынка умных носимых устройств, то есть 10,9 миллиарда долларов, показав рост в 5,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как Xiaomi получила лишь 4% прибыли в этом сегменте. Это связано с тем, что Xiaomi сместила акцент на более доступные устройства, снизив среднюю цену продажи до самого низкого уровня с первого квартала 2021 года. Так что компания продаёт столько же, но денег получает меньше.
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