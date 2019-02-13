Apple получила патент на открытие авто

В сети появилась информация о том, что компания Apple подала заявку на сертификацию функции мобильной авторизации для автомобиля. То есть, это технология для открытия авто при помощи носимой электроники, например. Точных спецификаций пока что нет, но аналитики почему-то считают, что яблочная компания делает свой автомобиль и это его умная функция. Я же думаю, что производитель просто работает в направлении умного дома и возможность открыть авто без ключа — часть этого набора функций. В сети нет данных о том, что компания Apple действительно работает над автомобилем, так что я в этом очень сильно сомневаюсь. Это совсем не та область, в которой данный бренд можно достичь какого-то серьезного преимущества и уделать своих конкурентов.