Apple получила патент на зарядку

Компания Apple получила новый патент - беспроводная зарядка все же будет, при том она будет достаточно продвинутой. Сейчас ожидает рассмотрения патент на приоритет зарядки. Это значит, что вы кладете на зарядку пару-тройку устройств, например смартфон с планшетом и часами, а зарядка выбирает какое устройство нужно заряжать в первую очередь. Это крутая технология, но не совсем понятно почему нельзя заряжать сразу все устройства на панели. Если такой возможности нет, то лучше работайте в направлении развития панели, дабы можно было три смартфона заряжать, а не тратьте время на приоритеты и патенты. Видимо, в яблочной компании забыли про инновации и работают лишь с тем, что есть на руках. Ждем уже релиза новой зарядки от компании и тогда поговорим о ее возможностях и недостатках, а будет их немало.