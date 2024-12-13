Apple получит чип на 2 нм уже в 2026 году

Компания TSMC недавно достигла очень важного этапа в своём развитии — тестовое производство 2-нм чипов показало выход годных к использованию пластин на уровне 60%. Это означает, что массовое производство на этой литографии может начаться раньше, чем ожидалось. И Apple, вероятно, станет одним из ключевых клиентов, который явно использовать 2-нм процесс для чипа A20 Pro, который, предположительно, появится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Однако использование передовых технологий обойдётся компании недёшево — по данным нового отчёта, стоимость производства процессора вырастет на 70%. Да, согласно данным Economic Daily News, стоимость чипа A20 Pro увеличится с 50 до 85 долларов.

И это вполне разумно — переход на более передовые литографические процессы действительно повышают затраты, хотя TSMC внедряет инновации для их снижения. С другой стороны, разница в 35 долларов при цене смартфона в 1100 или 1300 долларов не выглядит такой уж внушительной, тем более, что речь идёт про флагманские гаджеты, которые у Apple продаются миллионными тиражами из года в год даже без кардинальных изменений в плане производительности. А если компания всё же покажет прорывной процессор, то пользователи с радостью побегут в магазины за новым смартфоном, который будет устраивать их по производительности и длительности автономной работы. Дав и вопрос в том, смогут ли конкуренты продемонстрировать аналогичный набор функций в ближайшем будущем. Если нет, то у Apple Будет огромный козырь в рукаве.
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