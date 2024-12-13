Apple получит чип на 2 нм уже в 2026 году

И это вполне разумно — переход на более передовые литографические процессы действительно повышают затраты, хотя TSMC внедряет инновации для их снижения. С другой стороны, разница в 35 долларов при цене смартфона в 1100 или 1300 долларов не выглядит такой уж внушительной, тем более, что речь идёт про флагманские гаджеты, которые у Apple продаются миллионными тиражами из года в год даже без кардинальных изменений в плане производительности. А если компания всё же покажет прорывной процессор, то пользователи с радостью побегут в магазины за новым смартфоном, который будет устраивать их по производительности и длительности автономной работы. Дав и вопрос в том, смогут ли конкуренты продемонстрировать аналогичный набор функций в ближайшем будущем. Если нет, то у Apple Будет огромный козырь в рукаве.