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Представлен смартфон OPPO K14 Plus с АКБ на 8000 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью K14 Plus, которая базируется на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7360 Max с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Smartsense SC532HS и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, корпусом с алюминиевой рамкой и усиленной конструкцией, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, поддержкой сетей 5G и оптическим подэкранным дактилоскопом. Базовая конфигурация на 6/128 ГБ оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 310 долларов.

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