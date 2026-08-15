Redmi K100 Pro Max появился в мировой продаже

Китайские источники сообщают, что представленный несколько дней назад смартфон Redmi K100 Pro Max уже вышел за пределы китайского рынка. При этом России среди этих стран нет. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении тройную камеру с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения HP5), 50 Мп (17-мм сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре JN5 с 5-кратным зумом), топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 9070 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, металлическую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, два динамика 1115D, настроенные Bose, и дополнительный увеличенный динамик.

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