Смартфон Xiaomi 12 больше не получит обновлений

Компания Xiaomi объявила о прекращении поддержки десяти смартфонов и планшетов, которые больше не будут обновляться. Поскольку их жизненный цикл окончен, устройства не получат не только обновлений ОС, но и патчей безопасности. В перечень вошли смартфоны Xiaomi 12, 12 Pro и 12S Ultra, Poco X5 и X5 Pro 5G, Redmi K60E и Redmi 10 5G, а также планшеты Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max.

Напомним, что выпущенный в конце 2021 года компактный флагман Xiaomi 12 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.
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