Apple повысит цены на всю свою продукцию

Несмотря на глобальный дефицит памяти, Apple продолжает демонстрировать уверенный рост продаж. Согласно финансовому отчёту за третий квартал, выручка от реализации iPhone увеличилась на 22% и достигла отметки в 54,25 миллиарда долларов, тогда как продажи компьютеров Mac выросли на 29% — до 10,35 миллиарда долларов. В результате общая квартальная выручка компании составила 109,4 миллиарда долларов. При этом Apple предупреждает, что ситуация с поставками комплектующих в ближайшие месяцы станет ещё сложнее. Во время конференции с инвесторами финансовый директор компании Кеван Парех заявил, что в следующем квартале ограничения в цепочках поставок значительно усилятся и затронут iPhone, Mac и iPad. Генеральный директор Тим Кук также отметил, что Apple ожидает дальнейшего роста затрат на память.
И это при том, что в июне компания Apple уже повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad и ряд других устройств на фоне дефицита оперативной памяти, который, по прогнозам, сохранится как минимум до 2027 года. Подорожание коснулось и нового MacBook Neo, стоимость которого увеличилась с 599 до 699 долларов. И пока Apple не пересматривала стоимость iPhone, однако аналитики считают, что с выходом линейки iPhone 18 этой осенью цены могут вырасти примерно на 200 долларов. Это довольно серьёзное подорожание, так как смартфоны компании приблизятся к отметке в 1500 долларов, хотя раньше эта цифра казалась просто безумной даже по меркам американского производителя.