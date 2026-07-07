Камерофон Vivo X500 Pro Max засветился в базе регулятора

В базе данных индонезийского регулятора TKDN обнаружилось упоминание смартфона Vivo X500 Pro Max, который фигурирует под модельным обозначением V2610. Устройству приписывают наличие 6,85-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, тыльной камеры с модулями на 50 Мп (главный датчик с технологией LOFIC), 200 Мп (перископный модуль) и 50 Мп (сверхширик), батареи ёмкостью минимум 7000 мАч и топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9600, которая еще не была представлена официально. Официальная презентации серий флагманских смартфонов Vivo X500 ожидается в сентябре этого года.