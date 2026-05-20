Глобальную версию RedMagic 11S Pro представят через неделю

Компания RedMagic объявила, что международный релиз смартфона 11S Pro состоится уже 27 мая. Старт продаж намечен на 9 июня. Напомним, что этот игровой смартфон получил жидкостную систему охлаждения в сочетании с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ), 6,85-дюймовый экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым дактилоскопом, разогнанную версию флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 4,74 ГГц, фирменный игровой чип Redcore R4, до 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, сдвоенную тыльную камеру с 50-Мп главным датчиком, подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп и поддержку беспроводной связи Wi-Fi 7. В Китае за базовый вариант просят эквивалент 805 долларов, но глобальная версия явно окажется дороже.

Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ …
Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из …
Samsung Galaxy M17e 5G готов к выходу …
Компания Samsung объявила, что уже скоро в Индии будет представлен смартфон Galaxy M17e 5G. Характеристик…
OnePlus 15T получил дату выхода …
Компания OnePlus объявила, что компактный флагман OnePlus 15T будет представлен 24 марта в Китае. Произво…
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.…
iQOO Z11x — это не попытка сделать «все и сразу». Смартфон собран вокруг нескольких практичных вещей: бол…
Xiaomi 17 Ultra оценили в 125 тысяч рублей …
В официальной российской продаже появился флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, рекомендованная цена кот…
Официально: iQOO 15T с АКБ на 8000 мАч готов к выходу …
Компания iQOO объявила, что официальный релиз смартфона iQOO 15T состоится в Китае уже до конца месяца. П…
Бюджетный POCO C81 Pro получит 120-Гц экран …
Компания Xiaomi раньше времени рассекретила параметры бюджетного смартфона POCO C81 Pro, дата официальног…
Xiaomi 17T получит тройную камеру Leica…
Авторитетный информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфонах серии Xiaomi 17T, официальный р…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor