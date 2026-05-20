Глобальную версию RedMagic 11S Pro представят через неделю

Компания RedMagic объявила, что международный релиз смартфона 11S Pro состоится уже 27 мая. Старт продаж намечен на 9 июня. Напомним, что этот игровой смартфон получил жидкостную систему охлаждения в сочетании с водонепроницаемым вентилятором Wind Chaser 4.0 (24000 об/мин с уровнем шума менее 30 дБ), 6,85-дюймовый экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касаний 3000 Гц и 3D-ультразвуковым дактилоскопом, разогнанную версию флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 4,74 ГГц, фирменный игровой чип Redcore R4, до 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт, сдвоенную тыльную камеру с 50-Мп главным датчиком, подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп и поддержку беспроводной связи Wi-Fi 7. В Китае за базовый вариант просят эквивалент 805 долларов, но глобальная версия явно окажется дороже.