Vivo анонсировала смартфон X300e

Компания Vivo официально анонсировала X300e — новую модель в линейке X300, которую разработали в сотрудничестве с Zeiss. Примечательно, что полные технические характеристики Vivo пока не раскрыла, однако благодаря предыдущим утечкам уже известно большинство параметров устройства. Согласно имеющейся информации, Vivo X300e получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и плоской панелью. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 5, который также используется в модели Vivo X300 FE. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп, при этом основная камера выглядит не менее интересно. Ожидается, что смартфон оснастят главным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и перископической камерой Sony IMX8 на 50 Мп для съёмки с увеличением.

Как и другие представители серии X, устройство получит фирменную настройку изображения от Zeiss, которая должна обеспечить более точную цветопередачу и высокое качество снимков. Также сообщается о наличии аккумулятора ёмкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. При этом толщина корпуса составит всего 7,99 мм, а вес — около 203 граммов. Кроме того, смартфон может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, хотя эта информация пока не получила официального подтверждения. В целом анонс получился весьма странным — смартфон вроде как официально представили, но при этом львиную долю характеристик производитель раскроет позже.