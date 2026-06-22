Бюджетный смартфон TECNO Spark 50T засветился в сети

Напомним, что неделю назад был представлен смартфон TECNO SPARK 50 Pro с чипсетом MediaTek Helio G100 Ultimate, 6,78-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч или 6000 мАч в зависимости от версии, поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт, 50-Мп основной камерой, корпусом толщиной 7,8 мм, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамиками и пятью цветовыми вариантами.