Infinix Hot 70 Pro 5G получит крупный экран

Профильное издание PassionateGeekz раскрыло подробности о смартфоне Infinix Hot 70 Pro 5G, который, как утверждается, скоро будет представлен в Индии. Устройству приписывают наличие 6,76-дюймового экрана с разрешением HD+, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7100 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610, селфи-камеры на 8 Мп, основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и матричным дисплеем (Dot Matrix) для уведомлений и полезной информации, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой XOS 16.

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