Apple повысит цену на iPhone 18 Pro

Сейчас индустрия смартфонов и ПК продолжает испытывать серьёзное давление из-за масштабного кризиса на рынке DRAM-памяти. Однако аналитики Citi считают, что Apple сможет показать результаты лучше всего остального рынка смартфонов — даже если будущие флагманы станут дороже. Глава Apple Тим Кук фактически признал, что текущий уровень цен в долгосрочной перспективе трудно сохранить, поэтому iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, вероятно, станут дороже. При этом, несмотря на то, что эти флагманы могут сохранить практически тот же дизайн, они получат множество аппаратных обновлений. И, по мнению аналитиков, покупатели могут посчитать такие изменения достаточным основанием для повышения стоимости. Кроме того, пользователи, которые ранее могли позволить себе флагман от Apple, вероятно, продолжат выбирать эти устройства в качестве основных смартфонов даже после повышения цены.

Соответственно, по мнению аналитиков, подорожание iPhone не приведёт к серьёзному снижению поставок, поскольку спрос на устройства остаётся устойчивым. При этом китайские компании похвастаться такой подушкой безопасности не могут — пока Apple спокойно повышает цены на свои устройства, китайские бренды страдают из-за снижения спроса и вынуждены даже урезать объёмы производства. Всё же сила бренда работает очень хорошо — некоторым покупателям важно иметь именно iPhone, даже если у другого известного бренда модель выглядит интереснее и стоит немного дешевле.
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