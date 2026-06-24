Oppo Find X10 Ultra получит улучшенный телеобъектив

Смартфон Find X9 Ultra, который вышел в начале 2026 года, стал одним из самых заметных камерофонов года наряду с Vivo X300 Ultra. Его система, настроенная совместно с Hasselblad, получила редкий для рынка 10-кратный перископический телефотообъектив на 50 Мп, также модель предлагает 20-кратный гибридный зум, что расширяет возможности гаджета. Проблема заключается в том, что относительно небольшой сенсор 1/2,75 дюйма у этого модуля заметно проигрывает по качеству в условиях слабого освещения по сравнению с более крупным 3-кратным перископом в том же устройстве. И, по данным известного китайского инсайдера, Oppo планирует решить эту проблему в Find X10 Ultra.

В одном из постов он заявил, что сенсор у 10-кратного телевика может вырасти до значительно более крупного 1/1,95-дюймового решения, разрешение при этом останется на уровне 50 Мп. Более крупный сенсор должен захватывать больше света, снижать уровень шумов и заметно улучшить качество снимков в условиях слабого или сложного освещения. Подход Oppo выглядит логичным — усиление текущего 10-кратного оптического зума позволяет привлечь внимание пользователей, которые занимаются мобильной фотографией и хотят получать максимальное качество изображения даже в ночное время суток. При этом конкуренты тоже работают в этом направлении, что создаёт на рынке камерофонов высокую конкуренцию во флагманском сегменте. Потребителю это только на руку — в итоге он получит более качественный продукт.