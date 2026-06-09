Vivo Y31s 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 360 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31s 5G, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD и яркостью до 1050 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей BlueVolt ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC, интерфейсом USB Type-C, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69+, корпусом массой 209 граммов, а также чёрной и фиолетовой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составила эквивалент 360 долларов.