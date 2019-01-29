Apple практически дарит Watch Series 2

Какое-то время назад в сети появилась информация о том, что компания Apple вроде как рекомендует своим авторизованным сервисам вместо ремонта старого поколения умных часов менять устройство на Watch Series 2. То есть, у вас есть часы первого поколения, у которых что-то стало работать плохо. Вы приходите в сервисный центр, просите ремонт и вам просто дают новые часы второго поколения, которые на порядок лучше. Это действительно крутая акция и если у вас старенькие яблочные часы, то настоятельно советуем сходить в сервис и попросить ремонт чего-либо, чтобы получить новенькие часы совершенно бесплатно. Даже удивительно, что яблочная компания пошла на такую щедрость, обычно Apple сдирает последние деньги за любые услуги со своей стороны.