Apple представила Beats Studio Buds

Компания Apple анонсировала свою новую пару наушников TWS под брендом Beats. Beats Studio Buds, как их официально назвали, сильно отличаются от Beats Powerbeats Pro 2019 года с точки зрения дизайна и функций. Они также значительно дешевле и, можно сказать, даже поддерживают устройства Android лучше, чем любые другие предложения Apple. В отличие от Apple AirPods, наушники Beats Studio Buds имеют бесстебельный дизайн, они также отказываются от крючковой конструкции Powerbeats Pro, что означает, что они меньше по форм-фактору. Согласно странице продукта на официальном сайте, в наушниках используется запатентованный многослойный драйвер с двухкамерной акустической конструкцией для чистого звука и эффективного активного шумоподавления (ANC). Как и в некоторых наушниках с функцией ANC, в них также есть режим прозрачности, который позволяет вам слышать окружающий мир.

Он делает это с помощью внешних микрофонов, которые улавливают звуки вашего окружения. При этом в Beats Studio Buds нет чипа Apple, что удивительно, но вы все равно получаете такие функции, как громкая связь Hey Siri, интерфейс сопряжения, аналогичный AirPods, и интеграцию в Центр управления. Согласно The Verge, отсутствие чипа Apple означает, что вы не получаете таких функций, как автоматическое сопряжение между устройствами Apple в вашей учетной записи iCloud, обмен аудио и возможность автоматического переключения между используемыми устройствами, например, с вашего iPhone на iPad или Mac.
Комментарии и отзывы Beats Studio Buds
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