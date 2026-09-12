Представлено сетевое хранилище Ugreen iDX6011 Pro с 64 ГБ ОЗУ

Компания Ugreen пополнила ассортимент сетевых хранилищ моделью iDX6011 Pro, которая включает функции искусственного интеллекта. Новинку оснастили 16-ядерным чипом Intel Core Ultra 7 255H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, встроенной графикой Arc Graphics 140T и NPU производительностью до 11 TOPS, 64 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, шестью отсеками жестких дисков до 32 ТБ каждый, двумя слотами M.2 2280 для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 объемом до 16 ТБ, твердотельным накопителем для системы вместимостью 128 ГБ, двумя портами 10GbE, двумя интерфейсами Thunderbolt 4 (до 40 Гбит/с), разъемом OCuLink на базе PCIe 4.0 x4, полноразмерным слотом PCIe 4.0 x8, интерфейсом HDMI 2.1, двумя разъемами USB-A 3.2 Gen 2 и двумя USB-A 2.0, ридером карт памяти SD 4.0, шестью наборами функции ИИ для работы с различными файлами, а также корпусом 348,8:260:212 мм и массой 9,21 кг. NAS появится в продаже по эквивалентной цене от 2400 долларов.