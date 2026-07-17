Представлен мини-ПК Minisforum AI X1 Pro на Ryzen AI 9 HX 370

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью AI X1 Pro, которая основана на 12-ядерном 24-поточном AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой Radeon 890M и нейропроцессором с производительностью 50 TOPS. Новинка также характеризуется 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, SSD вместимостью 1 ТБ, корпусом с габаритами 195:195:47,5 мм, встроенным блоком питания, двумя слотами SO-DIMM для ОЗУ, тремя разъемами M.2 PCIe 4.0 (два PCIe 4.0 x4 и один PCIe 4.0 x1), поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя интерфейсами USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, двумя сетевыми портами Ethernet 2,5 Гбит/с, разъемом OCuLink PCIe 4.0 x4 для подключения внешнего графического адаптера, слотом для карты памяти SD, встроенным микрофоном и кнопкой питания с дактилоскопическим сенсором. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1170 долларов.

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