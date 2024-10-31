Apple представила MacBook Pro на М4

Вчера компания Apple официально представила миру свои новые ноутбуки MacBook Pro с процессорами серии M4. Естественно, новые ноутбуки представлены в привычных размерах на 14 и 16 дюймов и доступны с тремя вариантами процессоров — базовым M4, M4 Pro и совершенно новым M4 Max для пользователей, которые требуют от своих устройств максимальной производительности. Также стоит сказать, что новые MacBook Pro оснащены теми же дисплеями Liquid Retina XDR с разрешением 3024×1964 пикселей на 14-дюймовой модели и 3456×2234 пикселя на 16-дюймовой версии, что и предыдущее поколение, так что в этом плане никаких изменений не произошло. Кроме того, оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц, технологию True Tone и охватывают цветовое пространство P3.

Примечательно, что компания Apple добавила опциональное покрытие nano-texture (также присутствует в iPad Pro 2024 года), которое позволяет дисплеям достигать яркости до 1000 нит в режиме SDR и до 1600 нит в HDR с минимальными бликами на солнце. Также Apple утверждает, что графические ядра процессоров M4 Pro и M4 Max работают быстрее, а блоки трассировки лучей и нейронные движки стали в два раза мощнее по сравнению с M3. Для пользователей, которым нужна максимальная производительность, новый чип M4 Max предлагает до 16 ядер центрального процессора и до 40 ядер графики с возможностью установки до 128 ГБ унифицированной оперативной памяти. По словам Apple, M4 Max работает в 3,5 раза быстрее, чем M1 Max.