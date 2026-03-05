Apple представила недорогой MacBook Neo

После нескольких месяцев утечек и слухов компания Apple наконец представила свой первый «бюджетный» MacBook более чем за 10 лет — он получил название Neo. Слухи оказались точными — ноутбук получил процессор от iPhone, яркие расцветки и стартовую цену 599 долларов. Новинка под названием MacBook Neo предлагает довольно привлекательные характеристики для своей стоимости. Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina IPS LCD с разрешением 2408х1506 пикселей, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 3:2. Максимальная яркость панели достигает 500 нит, а для видеозвонков предусмотрена камера FaceTime HD с разрешением 1080p.

Ноутбук получил клавиатуру Magic Keyboard, однако без подсветки, а сканер отпечатков пальцев Touch ID доступен только в версии с накопителем на 512 ГБ. Во всех модификациях используется одинаковый мультисенсорный трекпад без тактильной отдачи Force Touch, корпус устройства выполнен из алюминия, на 90% состоящего из переработанных материалов, а вес ноутбука составляет 1,23 кг. Динамики размещены по бокам и поддерживают пространственный звук и технологию Dolby Atmos, также ноутбук оснащен двойным массивом микрофонов с направленным формированием луча для более чёткой передачи голоса. В основе устройства установлен процессор Apple A18 Pro, который дебютировал в 2024 году в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Он работает вместе с 8 ГБ объединённой оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
