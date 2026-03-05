Apple представила недорогой MacBook Neo

Ноутбук получил клавиатуру Magic Keyboard, однако без подсветки, а сканер отпечатков пальцев Touch ID доступен только в версии с накопителем на 512 ГБ. Во всех модификациях используется одинаковый мультисенсорный трекпад без тактильной отдачи Force Touch, корпус устройства выполнен из алюминия, на 90% состоящего из переработанных материалов, а вес ноутбука составляет 1,23 кг. Динамики размещены по бокам и поддерживают пространственный звук и технологию Dolby Atmos, также ноутбук оснащен двойным массивом микрофонов с направленным формированием луча для более чёткой передачи голоса. В основе устройства установлен процессор Apple A18 Pro, который дебютировал в 2024 году в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Он работает вместе с 8 ГБ объединённой оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.