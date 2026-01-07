Ноутбук Lenovo Legion 7a оценили в 2000 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion 7a, которая базируется на чипах AMD вплоть до 12-ядерного AMD Ryzen AI 9 HX470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также получила мобильные дискретные графические адаптеры NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5060, 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x, слоты для двух SSD M.2 2242 с интерфейсом PCIe 4, OLED-экран с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой VRR, временем отклика 1 мс, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA TrueBlack 1000, корпус массой 1,85 кг, четыре 2-Вт динамика Harman, 5-Мп веб-камеру, два интерфейса USB Type-C с поддержкой 140-Вт зарядки, интерфейсы USB Type-A и HDMI 2.1, ридер карт памяти, адаптер Wi-Fi 7, батарею ёмкостью 84 Втч и 245-Вт зарядное устройство. Ноутбук появится в продаже в апреле по цене от 2000 долларов.