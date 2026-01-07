Ноутбук Lenovo Legion 7a оценили в 2000 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Legion 7a, которая базируется на чипах AMD вплоть до 12-ядерного AMD Ryzen AI 9 HX470 с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинка также получила мобильные дискретные графические адаптеры NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5060, 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x, слоты для двух SSD M.2 2242 с интерфейсом PCIe 4, OLED-экран с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой VRR, временем отклика 1 мс, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA TrueBlack 1000, корпус массой 1,85 кг, четыре 2-Вт динамика Harman, 5-Мп веб-камеру, два интерфейса USB Type-C с поддержкой 140-Вт зарядки, интерфейсы USB Type-A и HDMI 2.1, ридер карт памяти, адаптер Wi-Fi 7, батарею ёмкостью 84 Втч и 245-Вт зарядное устройство. Ноутбук появится в продаже в апреле по цене от 2000 долларов.

Lenovo стала лидером по поставкам компьютеров в мире…
Поставки ПК в Китае в 2025 году показали уверенный рост, однако в 2026-м ожидается спад. И среди крупнейш…
Apple планирует перевести планшеты и ноутбуки на OLED…
Компания Apple наконец готовится внедрить OLED-дисплеи в более широкий спектр своих устройств, однако не …
Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ получил процессор Core Ultra 9 38…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Stealth 16 AI+, которая базируется на 16-…
Intel объединилась с BOE для дисплеев нового поколения…
В прошлом году китайская компания BOE, специализирующаяся на производстве дисплеев, представила технологи…
Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255…
Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном проце…
Ноутбук Samsung Galaxy Book5 Edge 5G оценен в 950 фунтов сте…
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Edge 5G, который основан на восьмиядерном процессоре Qu…
Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценили от 4400 долларов …
Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Raptor X18, которая позиционируется в том числе …
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценили в 180 тысяч рубл…
Компания HONOR выпустила в российскую продажу тонкий и мощный ноутбук MagicBook Art 14 2025, который стои…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor