Анонсированы первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 Elite

В сентябре Qualcomm представила процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — ноутбучные чипы, которые компания назвала «самыми быстрыми и энергоэффективными процессорами для Windows-ПК». По заявлениям производителя, они способны всерьёз навязать конкуренцию Intel и AMD, а теперь на CES 2026 были представлены первые ноутбуки, построенные не только на этом кремнии, но и на Snapdragon X2 Plus — паре новых решений, ориентированных на более доступные устройства. Ноутбуки с Snapdragon X2 Elite и модели на базе X2 Plus должны появиться примерно к концу первого квартала, при этом Qualcomm больше не обещает конкретные ценники, как это было в 2024 году, когда компания заявляла о намерении снизить стоимость ноутбуков на Snapdragon X до 700 долларов.

Такой подход выглядит логичным, учитывая глобальный дефицит оперативной памяти, из-за которого цены на ПК сейчас нестабильны. В итоге пользователям остаётся следить за тем, какие цены в течение недели объявят — или не объявят — сами производители ноутбуков. Кроме того, Plus-процессоры с 10 и 6 ядрами имеют меньше вычислительных ядер по сравнению с версиями Elite, которые оснащаются 18 и 12 ядрами, однако Qualcomm утверждает, что даже в таком виде они превосходят конкурирующие энергоэффективные процессоры Intel Lunar Lake и Arrow Lake как по производительности CPU, так и по энергоэффективности. Так что ноутбуки на данной платформе если и не совершат прорыва, то создадут дополнительную конкуренцию.