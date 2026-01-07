Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оценили в 1650 долларов

Компания Lenovo в рамках выставки CES 2026 объявила о выпуске ноутбука ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, главной особенностью которого является моторизованный шарнир экрана. Он нужен для автоматического поворота 14-дюймового сенсорного OLED-экрана с разрешением 2,8K. Новинка также оснащается новыми чипами Intel Core Ultra 300 Series, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-9600, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, батареей ёмкостью 75 Втч, корпусом массой 1,4 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A, разъемом HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, 10-Мп веб-камерой с ИК-датчиком, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами. Ноутбук станет доступен для покупки в июне этого года по цене от 1650 долларов.