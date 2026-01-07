Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist оценили в 1650 долларов

Компания Lenovo в рамках выставки CES 2026 объявила о выпуске ноутбука ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, главной особенностью которого является моторизованный шарнир экрана. Он нужен для автоматического поворота 14-дюймового сенсорного OLED-экрана с разрешением 2,8K. Новинка также оснащается новыми чипами Intel Core Ultra 300 Series, до 32 ГБ ОЗУ DDR5-9600, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, батареей ёмкостью 75 Втч, корпусом массой 1,4 кг, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A, разъемом HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, 10-Мп веб-камерой с ИК-датчиком, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами. Ноутбук станет доступен для покупки в июне этого года по цене от 1650 долларов.

Lenovo стала лидером по поставкам компьютеров в мире…
Поставки ПК в Китае в 2025 году показали уверенный рост, однако в 2026-м ожидается спад. И среди крупнейш…
Apple планирует перевести планшеты и ноутбуки на OLED…
Компания Apple наконец готовится внедрить OLED-дисплеи в более широкий спектр своих устройств, однако не …
Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ получил процессор Core Ultra 9 38…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Stealth 16 AI+, которая базируется на 16-…
Intel объединилась с BOE для дисплеев нового поколения…
В прошлом году китайская компания BOE, специализирующаяся на производстве дисплеев, представила технологи…
Представлен ноутбук Chuwi CoreBook Air на AMD Ryzen 7 H 255…
Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью CoreBook Air, которая основана на 16-ядерном проце…
Ноутбук Samsung Galaxy Book5 Edge 5G оценен в 950 фунтов сте…
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Edge 5G, который основан на восьмиядерном процессоре Qu…
Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценили от 4400 долларов …
Компания Eurocom пополнила ассортимент ноутбуков моделью Raptor X18, которая позиционируется в том числе …
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценили в 180 тысяч рубл…
Компания HONOR выпустила в российскую продажу тонкий и мощный ноутбук MagicBook Art 14 2025, который стои…
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor