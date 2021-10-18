Apple представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с вырезом

Apple анонсировала обновленный MacBook Pro, который теперь включает в себя 14-дюймовый экран, новые чипы Apple M1 Pro и Max , вырез и более широкий выбор портов в дополнение к стандартным Thunderbolt - он возвращает порт HDMI и SD, кард-ридер и добавляет разъем MagSafe 3 для зарядки. Его цена начинается с 1999 долларов, и его можно заказать уже сегодня.

Он оснащен 14,2-дюймовым дисплеем ProMotion MiniLED с частотой 120 Гц, который Apple называет «Liquid Retina Pro XDR». Он имеет более тонкие лицевые панели, чем у предыдущего поколения, но также имеет выемку, в которой находится веб-камера 1080p, но система FaceID отсутствует. Что касается разрешения, 14-дюймовая модель может работать с постоянной яркостью 1000 нит и максимальной яркостью 1600 нит.

Вы можете приобрести 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом Apple M1 Pro или M1 Max. Оба имеют 10 ядер - Pro может иметь 14- или 16-ядерный графический процессор, а Max - 24- и 32-ядерный графический процессор. Новый MacBook Pro стандартно поставляется с 16 ГБ оперативной памяти, и вы можете обновить его до 32 ГБ с M1 Pro или до 64 ГБ с M1 Max.