Apple представила новый MacBook Air на 15,3 дюйма

На мероприятии WWDC 2023 компания Apple официально анонсировала долгожданный 15,3-дюймовый MacBook Air. Устройство имеет тот же дизайн, что и его вариант с 13,6-дюймовым экраном, но предлагает намного больше важных обновлений и, конечно, повышенную производительность. По словам Apple, новый MacBook Air с диагональю экрана 15,3 дюйма является самым тонким 15-дюймовым ноутбуком в мире — он всего 11,5 мм толщиной. Кроме того, он оснащён разъёмом для наушников, двумя портами Thunderbolt 4, MagSafe и может похвастаться новыми вариантами цветов. Что касается дизайна, увеличенный MacBook Air имеет тот же внешний вид, что и вариант с 13-дюймовым экраном. Естественно, новинка получила корпус с шестиканальной акустической системой для улучшенного звука, 1080p-камеру FaceTime для видеозвонков, расположенную в вырезе в дисплее, и повышенную яркость до 500 нит.

Клавиатура осталась абсолютно той же, но благодаря большему корпусу она больше напоминает клавиатуру моделей MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Также в ней встроена технология Touch ID для быстрой и безопасной аутентификации и проведения транзакций, а сам корпус абсолютно бесшумный, потому что в нём нет активной системы охлаждения. Производитель реализовал охлаждение в пассивном режиме, чего, в теории, должно быть достаточно, дабы пользователь мог с удовольствием работать на компьютере и совершенно не переживать о перегреве системы. Ведь чем больше корпус, тем больше тепла он может рассеивать.