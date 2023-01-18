Apple представила процессоры M2 Pro и M2 Max

Компания Apple, как и ожидалось изначально, вчера официально представила новые процессоры M2 Pro и M2 Max, которые разработаны специально для ноутбуков и компьютеров нового поколения. Впрочем, как и предвещали аналитики, серьёзного скачка в плане производительности всё же не произошло — данные процессоры всего на 20% мощнее, чем предыдущее поколение чипов компании Apple. Соответственно, реальная разница в производительности будет очень мизерной — на уровне 10% в рабочих приложениях. Заметить эту разницу без специальных замеров будет крайне сложно, так что если у вас уже есть ноутбук на столь производительном процессоре, то можно смело забыть о новых чипах и даже не думать об обновлении своего гаджета до свежего поколения.

Также слегка было смешно наблюдать за графиками, на которых компания Apple показала якобы безумный прирост в производительности при декодировании и кодировании видео, но на деле эту разницу обычный человек тоже не заметит. Всё дело в том, что прошлое поколение процессоров уже было безумно производительным и сделать новые процессоры ещё мощнее сейчас не позволяют технологические ограничения. Но чипы, безусловно, отличные, они предоставляют пользователю возможность не переживать об уровне производительности на протяжении многих лет, а многим пользователям именно это и необходимо. Всё же покупая ноутбук или компьютер от компании Apple за весьма внушительные деньги хочется, чтобы он не устарел хотя бы в течение лет пяти.