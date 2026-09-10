Apple представила складной смартфон iPhone Duo

Компания Apple представила долгожданный складной iPhone, который вышел более чем через семь лет после появления на рынке первого Samsung Galaxy Fold. Складной iPhone Duo будет доступен для предзаказа 16 октября, а продажи начнутся 23 октября — на месяц позже, чем модели линейки iPhone 18 Pro. Цена стартует с 1999 долларов за версию с 256 ГБ встроенной памяти. Это на 100 долларов дороже Samsung Galaxy Z Fold 8, но на 100 долларов дешевле Galaxy Z Fold 8 Ultra. При этом максимальный объём памяти составит 2 ТБ, плюс, как и iPhone Air, новинка будет использовать только eSIM по всему миру. По словам Apple, в сложенном состоянии Duo по размеру сопоставим с паспортом и оснащён внешним 5,4-дюймовым экраном. В раскрытом виде пользователю доступна 7,6-дюймовая панель — самая большая среди всех iPhone.

Оба дисплея имеют одинаковое соотношение сторон, внутренний экран на 50% больше дисплея нового iPhone 18 Pro Max. При этом оба дисплея поддерживают ProMotion, Always-On Display и пиковую яркость до 3000 нит. Поддержка Apple Pencil появится позже в этом году. Новый руководитель аппаратного направления Apple Джони Сруджи рассказал, что компания хотела избежать заметной складки и ощущения пластика на дисплее. Для этого используется специальный материал дисплея с нанотекстурой, который визуально выглядит практически плоским. Он уменьшает блики и отражения, благодаря чему складка становится менее заметной, а также, по словам Apple, приятнее ощущается при прикосновении.