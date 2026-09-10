Apple представила умные часы Watch Ultra 4

Компания Apple представила новое поколение защищённых и прочных умных часов Apple Watch Ultra. Часы Apple Watch Ultra 4 получили дизайн, который почти не отличается от прошлогодней модели Apple Watch Ultra 3, но работают они на новом процессоре S11. Он пришёл на смену устаревшему S10, впервые представленному вместе с Apple Watch Series 10 в 2024 году. Новый процессор должен обеспечить заметный прирост производительности перед выходом watchOS 27, которая получит более умного и функционального голосового ассистента Siri с ИИ. Также Apple Watch Ultra 4 оснащены новыми оптическими и электрическими датчиками сердечного ритма для более точных измерений ЭКГ, а также увеличенными и более энергоэффективными зелёными светодиодами. Благодаря этому часы точнее отслеживают частоту сердечных сокращений в течение всего дня и во время физических нагрузок.

Повышенная энергоэффективность позволяет Watch Ultra 4 измерять пульс до 60 раз чаще предыдущих моделей — с интервалом в 5 секунд. Показатель вариабельности сердечного ритма, который помогает оценивать реакцию организма на стресс и восстановление, теперь может измеряться каждые 5 минут. Улучшенный мониторинг здоровья используется в новой функции Apple Watch Ultra 4 под названием Readiness. Анализируя недавнюю активность пользователя, показатели здоровья и качество сна, часы выставляют оценку от 0 до 10 и дают рекомендацию относительно нагрузки на день. Звучит весьма интересно на самом деле.