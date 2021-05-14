Apple представит новые AirPods 18 мая

Недавно появился новый слух о том, что Apple планирует выпустить третье поколение своих AirPods вместе с обновлённым сервисом Apple Music с высоким качеством воспроизведения музыкальных треков. Если верить инсайдерам, которые говорят об этом достаточно уверенно, то уже 18 мая 2021 года данное устройство и новый сервис будут представлены в ходе небольшой пресс-конференции и на официальном сайте компании. Говоря о новых AirPods, ожидается, что эти наушники будут иметь обновлённый дизайн, который будет аналогичен корпусу наушников AirPods Pro, но без активного шумоподавления. Никакой точной информации о характеристиках данных наушников нет, но, вероятно, стоит ожидать новых кодеков для воспроизведения качественных музыкальных треков, так как не зря же компания делает упор на улучшенное звучания в своем музыкальном сервисе.

Обновлённая версия сервиса получит названием Apple Music HiFi. Вероятно, пользователь сможет оплачивать подписку либо на стандартный сервис, либо на улучшенную версию с более качественным звучанием — ради этого, чтобы сделать акцент на повышенном качестве, производитель и планирует представить наушники нового поколения. Правда, стоит отметить, что в бета-версии прошивки iOS 14.6 нет ни единого упоминания о том, что компания внедряет технологию качественного звука в своих смартфонах, а значит, апдейт с поддержкой новейших кодеков выйдет немного позже. Но, в целом, это отличные новости для меломанов.
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