Apple представит новые MacBook Pro на M3 Pro летом 2024 года

У Apple на горизонте очень насыщенные месяцы — совсем скоро состоится релиз новой линейки смартфонов iPhone 15 и умных часов Apple Watch Series 9. Компания также объявила, что её гарнитура Vision Pro будет доступна всем начиная со следующего года — и хотя компания упоминает начало года, не указывая точных дат, мы предполагаем, что Apple выпустит гарнитуру в продажу на своём весеннем мероприятии. Другие продукты, ожидаемые в первой половине следующего года, тоже привлекают массу внимания — речь о новом iPad Pro с OLED-панелью и передовых MacBook Pro 2024 года с процессорами M3 Pro и M3 Max с повышенной производительностью. Согласно последним данным, модели MacBook Pro M3 Pro и M3 Max от Apple появятся на рынке в 2024 году — известный инсайдер из компании Bloomberg утверждает, что Apple может выпустить новые модели MacBook Pro M3 Pro и M3 Max сразу после выпуска Vision Pro.

Это связано с тем, что в Vision Pro установлен процессор M2, который будет уступать процессору M3 по производительности. Кроме того, пользователи будут недовольны иным развитием событий, так как гарнитура стоит 3499 долларов, в то время как базовая модель MacBook Air с процессором M3 будет продаваться всего за 1299 долларов. Следовательно, компания решит выпустить Vision Pro, а затем анонсировать новые модели MacBook с процессором M3. Так что если вы очень хотели новый производительный компьютер, то стоит подождать, пока производитель официально анонсирует процессоры нового поколения.