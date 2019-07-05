Apple представит новый механизм клавиатуры для MacBook

Apple планирует представить новый дизайн клавиатуры, основанный на ножничных переключателях для MacBook Air в 2020 году. Новый дизайн клавиатуры имеет стекловолокно для усиления клавиш, что приведет к большей долговечности и увеличенному ходу клавиш. Хотя она будет стоить дороже, чем обычная клавиатура для ноутбука, но вероятно, будет дешевле, чем клавиатура с механизмом “бабочки”.

Клавиатуры с механизмом типа "бабочка", которые используются в ноутбуках Apple с 2015 года вызывали нарекания со стороны владельцев из-за западающих клавиш. К залипанию зачастую приводило попадание частичек мусора, извлечь которые было трудоемко или невозможно. Обновленная "бабочка" третьего поколения должна решить эту проблему, но, по всей видимости, ее вытеснят модифицированные "ножницы".