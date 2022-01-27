Apple представляет Black Unity Braided Solo Loop и циферблат Unity Lights

В прошлом году Apple выпустила ограниченную серию Watch Series 6 Black Unity, чтобы отметить историю и культуру чернокожих, и продолжая традицию, компания объявила о выпуске новой версии Black Unity Braided Solo Loop.

Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop разработан членами и союзниками творческого сообщества чернокожих в Apple. Apple заявляет, что она создана путем переплетения 16 000 переработанной пряжи и силиконовых нитей с использованием точного оборудования для плетения. Solo Loop также имеет выгравированное лазером сообщение Black Unity на ушках и цвета панафриканского флага, вплетенные в ремешок, которые выглядят как пятнистые световые пятна на черной полосе.

Apple заявляет, что дизайн ремешка «символизирует общую веру в необходимость более справедливого мира», и в дополнение к этому технический гигант также анонсировал циферблат Unity Lights, разработанный с использованием 2D-трассировки лучей.

Циферблат Unity Lights можно настроить так, чтобы он был полноэкранным или круглым, и включает в себя черно-белый вариант, галочки, монограмму и до четырех расширений.

Кроме того, Apple выпустила обои в стиле афрофутуризма для пользователей Mac, iPad и iPhone.
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